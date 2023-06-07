يعقوب العوضيتتجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب إلى سلوفينيا في الـ 12.00 مساء اليوم للدخول في معسكر خارجي تفعيلا للمرحلة الأخيرة من خطة إعداد «الأزرق الشاب» لبطولة كأس العالم المقررة في ألمانيا-اليونان 20 الجاري، اذ يترأس الوفد شبيب الهاجري يرافقه عضو ومجلس الإدارة مشعل القبندي ومدير المنتخب الوطني عبدالعزيز الزعابي إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان والمعد البدني عصام اللحياني وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول و22 لاعبا هم: فواز المشاري، عبدالرحمن العنزي، حمد دشتي، أحمد الجويعد، علي بولند، يوسف ضايف، فرج برجس، عبدالهادي محمد، محمد الشمري، عبدالرحمن سعيد، عبدالله المطوع، حسين أحمد، سيد حسين، فرج صالح، سيف العدواني، سلمان السند، علي عبدالوهاب، مهدي الحداد، عبدالله معرفي، عبدالرحمن الشمري، يعقوب مشاري وخليفة المطيري.ومن المقرر أن تتجه بعثة المنتخب إلى ألمانيا في 18 الجاري مباشرة للمشاركة في البطولة المرتقبة. وأكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي أن المرحلة الأولى من الإعداد كانت فنية تكتيكية وفي المرحلة الثانية جاءت التدريبات بدنية، حيث رأى الجهاز الفني أن زيادة القدرة البدنية ضرورة ملحة للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للبطولة. وتابع:«المرحلة المقبلة ستكون مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الأسلوب الدفاعي والهجـومـي والتـحـضيــر للمنافسين في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبنا كلا من كوستاريكا والبرازيل والبرتغال».وأشاد الزعابي بجهود الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة الاتحاد، كما أثنى على الروح القتالية للاعبين والتزامهم بتوجيهات المدربين.إلى ذلك، ودع الكويت حامل لقب بطولة الأندية الآسيوية دور المجموعات للنسخة الحالية في أصفهان، وذلك رغم فوزه على جونيور الصيني بنتيجة 41-37، وذلك عقب فوز الدحيل القطري على شاهد الإيراني بنتيجة 29-23.