يحيى حميدان

أسندت إدارة نادي التضامن مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للمدرب البرازيلي أندريه لويز غاسبار في الموسم المقبل، والذي سيشارك خلاله في دوري «زين» للدرجة الأولى عقب هبوطه من «الممتاز». وسبق لغاسبار (50 سنة) تدريب فرق الحزم السعودي ودايغو الكوري الجنوبي الذي حقق معه لقب الكأس عام 2018 والمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد ذلك، وكانت آخر محطاته التدريبية في بورنيو ساماريندا الاندونيسي الموسم الماضي. وستكون مهمة غاسبار الأولى تكوين فريق شاب بعد استغناء إدارة النادي عن مجموعة من لاعبي الخبرة عقب الهبوط الى دوري المظاليم، والثانية قيادته للعودة إلى دوري «زين» الممتاز.