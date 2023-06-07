هادي العنزي



يباشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تدريباته اليومية في الثلث الأخير من يوليو المقبل، وذلك تحضيرا للموسم الكروي 2023-2024، بقيادة المدرب الوطني د.محمد المشعان، ويتوقع أن يخوض «السماوي» معسكرا تدريبيا في صربيا يمتد 3 أسابيع تمهيدا، على أن يخوض خلاله عدة مباريات ودية، تمهيدا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.



إلى ذلك، يواصل الجهاز الإداري لكرة القدم للفريق جهوده الحثيثة لتعزيز صفوف الفريق الأول بتعاقدات محلية وخارجية، حيث يتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن 3 تعاقدات محلية دفعة واحدة، للاعبين في مراكز مختلفة ومحترف يتوقع أن يشغل خط المقدمة.



وقد أبرم «السماوي» تعاقده في الأيام القليلة الماضية مع عدد من اللاعبين، من بينهم سعود الجناعي حارس التضامن السابق، ومعاذ الظفيري لاعب النصر السابق، وفهد صباح قادما من التضامن، ومعاذ الأصيمع قادما من الجهراء، ويوسف العنيزان، وعثمان الدوسري، كما جدد تعاقده مع المدافع البرازيلي أليكس ليما.