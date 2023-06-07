مبارك الخالدي

انطلقت مساء أمس الثلاثاء تدريبات منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم، وذلك على ستاد الشباب، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم جمال العتيبي ومدير المنتخبات الوطنية سعود المجمد، وذلك استعدادا لخوض تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.



ويستعد منتخبنا الوطني الأول للسفر إلى معسكر القاهرة الأسبوع الجاري وتحديدا عقب انتهاء لقاء الإياب لفريق الكويت في البطولة العربية أمام ضيفه نواذيبو الموريتاني غدا الخميس، ومن المقرر ان يخوض «الأزرق» مباراتين وديتين في القاهرة أمام منتخبي ساحل العاج في 13 يونيو وبنين في 16 منه، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، على أن تغادر البعثة القاهرة 18 الجاري متجهة الى الهند للمشاركة في بطولة جنوب آسيا الودية.



وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قد أعلن قائمة من 24 لاعبا لخوض برنامجه الإعدادي تضم كلا من: سليمان عبدالغفور، بدر الصعنون، عبدالرحمن المجدلي، بدر طارق، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، حمد حربي، علي عبدالرسول، حمد القلاف، عبدالله عمار، سلطان العنزي، رضا هاني، عبدالله الفهد، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، فيصل زايد، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، أحمد الزنكي، علي خلف، عذبي شهاب، عيد الرشيدي، سلمان العوضي، وشبيب الخالدي، على أن ينضم لهم محمد دحام وحسن حمدان عقب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مشاركتهما مع المنتخب الأول في جميع الاستحقاقات.



وأوضح رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين في وقت سابق، أن قرار انضمام دحام وحمدان سيفتح الباب أمام العديد من المواهب المحلية الواعدة التي كانت تواجه عقبات كبيرة في السابق لتمثيل المنتخبات الوطنية، الأمر الذي وضع مجلس الإدارة أمام تحديات كبيرة للحصول على موافقة «فيفا» التي كانت أشبه بالمهمة المعقدة في الماضي.