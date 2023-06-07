لن يبقى كريستوف غالتييه على رأس الجهاز الفني لباريس سان جرمان بطل فرنسا الموسم المقبل، وبذلك لن يكمل غالتييه (56 عاما) السنة الثانية من عقده رغم قيادته سان جرمان إلى لقبه الـ 11 في الدوري.وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفض محامي المدرب التعليق على المسألة.وردا على سؤال حول الموضوع بعد الهزيمة أمام كليرمون (3-2) في المرحلة الأخيرة من الدوري، قال غالتييه إن لديه اجتماعا مع الإدارة بداية الأسبوع الحالي. وأضاف «سنرى بعد ذلك القرارات التي ستتخذها الإدارة»، وذلك بعد دقائق من إطلاق الجماهير صيحات الاستهجان من أحد مدرجات ملعب بارك دي برانس خلال مراسم التتويج.ودفع غالتييه الذي تمت تزكيته الصيف الماضي من قبل مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس، بعد أن عملا معا في ليل، ثمن تراجع الفريق في النصف الثاني من الموسم وذلك بعد بداية ناجحة للغاية لم تتخللها أي هزيمة، مني الفريق بـ10 هزائم في 2023 في جميع المسابقات، وخرج من ثمن النهائي في كل من كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ وهي البطولة التي تعتبر الهدف الأساسي للنادي منذ الاستحواذ القطري في 2011.الى ذلك، بات مهاجم ريال مدريد ماركو أسنسيو والأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي على مشارف الانضمام الى باريس سان جرمان بعد أن تجاوزا الفحوص الطبية أمس. وسيغادر أسنسيو (27 عاما) ريال مدريد كلاعب حر مع انتهاء عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن حقق مع الملكي لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال 8 سنوات في العاصمة. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، سيكلف أوغارتي (22 عاما) 60 مليون يورو (64 مليون دولار)، علما أن لديه 3 سنوات متبقية على عقده مع سبورتينغ. وسيصل اللاعبان بعد أيام من مغادرة ليونيل ميسي والمدافع سيرخيو راموس النادي.