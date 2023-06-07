أعلن نادي ليون الفرنسي رحيل لاعب الوسط الجزائري حسام عوار عن صفوفه بعد أن انضم إليه عندما كان في سن التاسعة.وكتب النادي في حسابه على «إنستغرام»: طفل النادي، وصل إلى أكاديمية ليون في سن الـ 11 في 2009، سيذهب لخوض تحديات جديدة بعد 233 مباراة بالأزرق والأحمر سجل خلالها 41 هدفا.وبحسب صحيفة ليكيب اليومية، فإن ابن الـ 24 عاما قد وقع مع روما الذي من المتوقع أن يعلن رسميا عن الصفقة قريبا. وفقد اللاعب مركزه في التشكيلة الأساسية الموسم المنصرم لذا شارك فقط في 15 مباراة في الدوري واثنتين في كأس فرنسا، بينما لم يتأهل ليون إلى أي مسابقة أوروبية بعد أن حل سابعا. كما تدهورت علاقته مع الجمهور بشكل كبير وتعرض لصيحات استهجان عند ظهوره الأخير في 27 مايو عندما دخل في مباراة ليون ورينس.