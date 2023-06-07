أعلنت منصة «ديزر» الفرنسية للموسيقى بالبث التدفقي أمس أنها طورت تكنولوجيا تتيح التعرف على الأغنيات التي تستنسخ أصوات نجوم موسيقيين بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وقال رئيس «ديزر» جيرونيمو فولغيرا في بيان للمنصة إن «هدفنا هو إزالة المحتويات غير القانونية والقائمة على تزوير، وزيادة الشفافية وتطوير نظام جديد لتوزيع الإيرادات يجازي الفنانين المحترفين على صنع محتويات قيمة».



وأضاف «لهذا، نطور أدوات لرصد المحتويات المطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي». ولفت فولغيرا إلى أن هذا النظام يرمي أولا إلى رصد الأغنيات التي تستخدم فيها «أصوات اصطناعية لفنانين موجودين».



وأشار إلى أن «هذه المعلومات ستستخدم لإعلام الفنانين وشركات الإنتاج والمستخدمين بالمحتويات المطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر المنصة»، موضحا أن النظام الجديد يسعى إلى «تطوير نموذج دفع قادر على التمييز بين الأنواع المختلفة من الإبداع الموسيقي».



ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد الذكاء الاصطناعي طفرة سريعة، محدثا تغييرات كبيرة في قطاعات عدة، بينها الموسيقى.