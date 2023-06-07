رحبت اليونسكو بـ «الالتزامات الرسمية» التي قطعتها أستراليا لاستثمار نحو ثلاثة مليارات دولار لحماية الحيد المرجاني العظيم، الذي تريد كانبيرا تجنب إدراجه بين مواقع التراث العالمي «المعرضة للخطر».



وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان «يسعدني أن الحوار المستمر بين خبرائنا والسلطات الأسترالية ينعكس الآن من خلال التزامات رسمية».



في عام 2021 هددت اليونيسكو بإدراج الحاجز المرجاني العظيم، أحد مواقع التراث العالمي منذ عام 1981، في قائمة المواقع «المعرضة للخطر»، ما أزعج بشدة الحكومة الأسترالية السابقة التي عملت على التصدي للإجراء ديبلوماسيا. وأعلنت وزارة البيئة الأسترالية، في رسالة وجهتها إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 25 مايو الماضي واطلعت عليها وكالة فرانس برس، عن «استثمار» بقيمة 4.4 مليارات دولار أسترالي (2.93 مليار دولار) «لضمان مستقبل الحاجز العظيم».