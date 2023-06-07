أطلقت شركة «باراماونت بيكتشر» في نيويورك أمس العرض الأول للنسخة السابعة من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي «ترانسفورمرز»، والتي حملت عنوان «صعود الوحوش»، على ان يطلق الفيلم تجاريا بعد غد. ويصور الفيلم معركة جديدة بين الخير والشر. ويظهر مجموعة من الوحوش والحيوانات الآلية بقيادة «يونيكورن» تحاول تدمير الأرض، ما يستدعي معركة جديدة كبرى بين الخير والشر يشارك فيها كل ابطال السلسلة السابقين من المتحولين والأوتوبتات. وقد حصد الفيديو الترويجي للفيلم «Trailer» الذي أطلقته الشركة قبل شهر مشاهدة قياسية على يوتيوب تجاوزت 24 مليون مشاهدة.



الفيلم من إخراج ستيفن كابل جونيور، وبطولة ليزا كوشي التي تلعب دور ارسي، اضافة الى بيت دافيدسون وميشيل يوه ولونا لورين فيليز وآخرين.