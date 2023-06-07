مريم بندق

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم ، كتاب استقالة الحكومة الذي سيرفع إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك تطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور.