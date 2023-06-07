المجلس يشيد بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام في هذا العرس الديموقراطي الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم الأربعاء 7/6/2023 في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل بما يلي: بمناسبة اعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر والتي جرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 6/6/2023 استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر محمد علي محمد حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.



وقد أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السلك القضائي والنيابة العامة وكافة العاملين في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية وبلدية الكويت والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين والناخبات بأصواتهم في جو من الطمأنينة والحرية.



كما أشاد مجلس الوزراء بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام في هذا العرس الديموقراطي، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت، وقد أعرب المجلس عن خالص التهاني للإخوة الأعضاء الذين حازوا ثقة المواطنين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة وطننا العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.



هذا، وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وذلك صباح يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1444 هجرية الموافق 20 يونيو 2023 ميلادية ورفعه لسمو ولي العهد.



وتطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور فقد استعرض مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة الذي سيرفع إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الاطار، فقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه وأخواته الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الإخوة والأخوات الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.