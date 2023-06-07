عبدالكريم العبدالله

أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ د.فوزي الخواري بالجهود التي بذلتها الوزارات والجهات الحكومية والأهلية لإنجاح انتخابات مجلس الأمة 2023.

وبيّن أن تكاتف الجهود بين الجهات المختصة في الكشف على اللجان الانتخابية وتهيئتها قبل يوم الاقتراع والمتابعة الحثيثة طوال سير العملية الانتخابية، ساهمت بشكل كبير في درء المخاطر وحفظ أمن وسلامة الناخبين والعاملين داخل اللجان.

وسجل د.الخواري إعجابه بتفعيل فرق ادارة الأزمات في جميع الوزارات وخص بالذكر وزارة الصحة التي كان لها الدور الاساسي في توفير العيادات وتجهيزها بطاقم طبي متكامل مزود بأحدث المعدات والمستلزمات الطبية في جميع اللجان الانتخابية بإشراف مباشر من وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووضع الطوارئ الطبية وخدمات الاسعاف على أهبة الإستعداد بإشراف ميداني من مدير الادارة د.أحمد الشطي.

وبهذه المناسبه تقدم د.فوزي الخواري بالتهنئة لجميع من حالفهم الحظ لنيل شرف العضوية النيابية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.