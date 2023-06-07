حنان عبدالمعبود

في السابع من يونيو كل عام يحيي العالم اليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة، وهذا العام يأتي الاحتفال تحت شعار «سلامة الأغذية مسألة تهم الجميع».

ومواكبة لهذا الاحتفال تقيم الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنشطة منها تعميم دليل اليوم العالمي لسلامة الأغذية لعام 2023 والذي يتضمن سبل تحقيق الأمن الغذائي مع سلامة الأغذية، والإدارة السليمة لسلامة الأغذية، والتأثير الإيجابي لسلامة الأغذية على الاقتصادات وسبل العيش، والمواصفات الغذائية التي تحمي المستهلك، وكذلك التي تساعد المنتجين.

وتضمن الدليل عددا من النصائح والرسائل كما ذكر أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 يونيو يلفت الانتباه إلى المواصفات الغذائية، لافتا إلى أن شخصا واحدا بين 10 أشخاص في العالم يصاب بالأمراض المنقولة بالأغذية كل عام، بينما تساعد المواصفات الغذائية على ضمان سلامة ما يتم تناوله من طعام، كما يمكن للميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات الانتقال من خلال السلسلة الغذائية أو عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوان والإنسان أو من خلال البيئة، ويقدر أن 5 ملايين شخص حول العالم يموتون سنويا بسبب العدوى بأمراض مقاومة لمضادات الميكروبات.

وتابع الدليل: يمكن تخفيف تلوث الأغذية الجرثومي أو الكيميائي أو المادي أو خفضه إلى أقصى قدر ممكن عن طريق تطبيق مواصفات سلامة الأغذية، كما تعود الأغذية الآمنة والمغذية بالفائدة على نمو الطفل وتطوره عن طريق تحسين الإمكانات الفكرية والبدنية، فضلا عن تحسين الأداء المدرسي وإنتاجية العمل في حياة البالغين، مبينا أن سلامة الأغذية تتأثر بصحة الحيوانات والنباتات والبيئة التي يجري إنتاجها فيها ومن شأن اعتماد نهج الصحة الواحدة الشامل لسلامة الأغذية أن يؤدي إلى تحسين نظام سلامة الأغذية، كما تساهم سلامة الأغذية في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، والتي تعتبر مجالا شاملا بالفعل.

وجاءت بالدليل حقائق وأرقام عالمية، منها أن شخصا واحدا يصاب من أصل كل 10 أشخاص في العالم بالمرض بسبب الأغذية الملوثة كل عام، ويطول ذلك كل البلدان، كما يسبب تناول الأغذية الملوثة بالبكتيريا أو الڤيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية مثل المعادن الثقيلة ما يتجاوز 200 مرض.

ويشكل الأطفال دون سن الخامسة نسبة تصل إلى 9% من السكان، لكنهم يتحملون 40% من عبء الأمراض التي تنتقل عبر الأغذية وتحمي مواصفات سلامة الأغذية حياة الجميع وسبل عيش الكثيرين وتحدد المعايير التي يجب أن تمتثل لها الأغذية لحماية المستهلكين وكسب الثقة في المنتج.

كما تعمل هيئة الدستور الغذائي على وضع المواصفات الغذائية الدولية منذ 60 عاما، ويضم الدستور الغذائي 236 من المواصفات، و84 من الخطوط التوجيهية، و56 من مدونات الممارسات، و126 من المستويات القصوى للمواد الملوثة في الأغذية، وأكثر من 10000 من المعايير الكمية التي تغطي المستويات القصوى للمواد المضافة إلى الأغذية والحدود القصوى لمخلفات مبيدات الآفات والعقاقير البيطرية في الأغذية.