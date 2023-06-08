هذه الفقرة تعني بأحدث الأفلام الحالية والقادمة.. وهي مقدمة للقارئ بشكل مختصر لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

Abou My Father

عندما صارح «سباستيان» والده الإيطالي المهاجر الذي يتمتع بصفات محافظة لا تواكب التطور، بأنه ينوي التقدم للزواج من صديقته، أصر الأب على إفساد عطلة الهالوين بينهما بعدد من الحوادث الكوميدية.



الفيلم من إخراج: لورا تيروسو، بطولة: روبرت دي نيرو، كيم كاترال، ليزلي بيب، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 1 يونيو المقبل.





Transformers: Rise of the Beasts

في إطار من الحركة والخيال العلمي، تظهر مجموعة من الحيوانات الآلية، مما يطلق العنان لحرب كبرى يشارك بها كافة المتحولين.



الفيلم من إخراج: ستيفن كابل جونيور، بطولة: ميشيل يوه، بيتر دينكلاج، بيت ديفيدسون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 8 يونيو المقبل.