القاهرة - سامي عبدالفتاح



استقر المدير الفني للمنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا على ضم جناح الأهلي حسين الشحات، وذلك بعد المستوى الرائع للاعب في المباريات الأفريقية الأخيرة للفريق خاصة لقاء الذهاب أمام الوداد المغربي، حيث صنع هدفي الفوز لفريقه.



وكانت آخر مباراة دولية للشحات في سبتمبر 2021 أمام انغولا في تصفيات مونديال قطر.



واستبعد البرتغالي فيتوريا المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة الفائز بلقب الدوري السعودي مؤخرا رغم إعلان اسمه في القائمة المبدئية وذلك لإعطائه قدرا من الراحة.



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة تضم 28 لاعبا للانضمام إلى المعسكر وهم: لحراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل ولخط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، ولخط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان ومصطفى محمد.



ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غينيا في 14 الجاري في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقامة 2024 في كوت ديفوار يليها لقاء ودي ضد جنوب السودان في 18 من الشهر ذاته.



ويملك منتخب مصر 9 نقاط من 3 انتصارات أما مالاوي (مرتين) وغينيا وهزيمة أمام إثيوبيا.



إلى ذلك، انتهت لقاءات اليوم الأول من الأسبوع 31 من الدوري المصري بتعادل الداخلية وحرس الحدود صاحبي المركزين قبل الأخير والأخير 1-1 ليظل موقفهما متأزما في صراع الهبوط، فيما استطاع بيراميدز تحقيق الفوز الـ 8 تواليا أمام فاركو بهدف نظيف أحرزه مصطفى فتحي ليحقق رقما قياسيا جديدا إذ لم يستطع الفوز بهذا العدد من اللقاءات المتتالية منذ إنشائه، كما فاز فيوتشر بالنتيجة نفسها على إنبي، ليستمر صراع المركزين الثاني والثالث بينهما مع دخول الزمالك رابع الترتيب على الخط.



هذا، ويلتقي اليوم في السابعة مساء على ستاد مدينة الإسماعيلية فريقي الإسماعيلي (الـ 12 بـ 33 نقطة) مع فريق طلائع الجيش (الـ 16 بـ 29 نقطة)، كما يستضيف أسوان (الـ 14 بـ 31 نقطة) نظيره المقاولون العرب (الـ 5 بـ 42 نقطة).