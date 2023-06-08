البحر الميت (الأردن) ـ كونا: انتخبت اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية الكويت نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، فيما فازت الكويت بعضوية لجنة وثائق التفويض في المنظمة لأول مرة منذ تأسيسها عام 1975.



جاء ذلك خلال الاجتماع الـ49 للجنة ومؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي بدأ أعماله بمشاركة وفد كويتي بالإضافة إلى ممثلي 13 دولة عربية أعضاء في اللجنة ومنظمات أممية وعربية معنية بقطاع السياحة.



وقال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع السياحة سعود الخالدي الذي يترأس الوفد الكويتي المشارك في تصريح لـ(كونا)، إن انتخاب الكويت في هذه المواقع يدلل على المكانة العالمية التي تتمتع بها في منظمة السياحة العالمية، ويتسق انتخابها مع محور خطة تنمية (كويت جديدة 2035) التي تؤكد أهمية تحقيق مكانة دولية متميزة للبلاد إقليميا وعالميا في المجالات الديبلوماسية والتبادل التجاري والثقافي والعمل الخيري.



ولفت الخالدي إلى قطاع السياحة الكويتي، لما يتميز به من خلال محوري (سياحة التسوق والغذاء) وعماده وكالات غذاء عالمية تركت أثرا كويتيا واضحا في القطاع بالمنطقة، كاشفا عن توجه لتأسيس مهرجانات لسياحة الغذاء والتسوق بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية بالاستفادة من الحضور الكويتي الواسع في قطاع وكالات الغذاء العالمية.



وفيما يتعلق باجتماع لجنة السياحة العالمية، قال الخالدي إن الكويت عضو مؤسس في المنظمة، وهذا ينسجم مع الاهتمام الذي توليه البلاد لقطاع السياحة الذي يعد محورا من محاور عمل الحكومة 2022/2026، مؤكدا تطلع الكويت للمزيد من المواقع في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.



من جانبه، قال رئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى في كلمة، إن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي بوادر تعاف مبشرة بعد الظروف الاستثنائية التي ألمت بها خلال جائحة فيروس كورونا.



أما وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، فقد أكد في كلمة ترحيبية خلال الاجتماع أهمية القطاع السياحي في تعزيز النمو العالمي وتنشيط التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ قيم التنمية المستدامة في مختلف أرجاء المعمورة بما فيها منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة يشكل فرصة لتبادل الأفكار والآراء حول سبل النهوض بقوة أكبر في القطاع السياحي.