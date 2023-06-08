صادقت ولاية ريو دي جانيرو على مشروع قانون يقضي بوقف مباريات كرة القدم في حال حدوث إساءات عنصرية، وهي سابقة في البرازيل بعد الإهانات الأخيرة التي تعرض لها نجمها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في إسبانيا.



ينص مشروع القانون، المقدم إلى المجلس التشريعي للولاية، على أنه «في حالة وجود شكوى أو ثبوت سلوك عنصري»، تتوقف المباريات لفترة يحددها المنظمون، أو تعلق إذا تكررت الحوادث أو كانت ناجمة عن عمل جماعي.



يقول المشروع إنه يمكن لأي شخص الإبلاغ عن عمل عنصري مشتبه به للسلطات.



يأتي ذلك في أعقاب موجة جديدة من الإساءات العنصرية ضد فينيسيوس، طالته في مايو الفائت خلال مباراة ريال ضد المضيف فالنسيا في الدوري الإسباني.



وتسببت القضية بردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم وأدت إلى عدة توقيفات مصحوبة بعقوبات شديدة وأثارت انتقادات للاتحاد الإسباني.



قال النائب وصاحب مشروع القانون البروفيسور جوزيمار إن الجدل: «عزز الحاجة إلى خلق سياسة تشجع الاحترام، مثل بروتوكول لمكافحة العنصرية في الملاعب».



كما أنه في البرازيل ارتفعت الشكاوى من العنصرية في الملاعب بنسبة 40% في عام 2022، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مرصد التمييز العنصري في كرة القدم.