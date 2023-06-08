أصيب فلسطينيون بجروح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي اعتقل ما لا يقل عن 20 شخصا في الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن 6 فلسطينيين على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية في مخيم «عقبة جبر» للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة أريحا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت جروحهم بالمتوسطة.



واندلعت المواجهات في المخيم، وسمعت خلالها أصوات انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات محلية الصنع عقب اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية كبيرة بحسب مصادر محلية وشهود عيان.



كما أصيب شاب بنيران قوات الجيش الإسرائيلي بالأطراف السفلية خلال مواجهات مماثلة عقب اقتحامها بلدة كفر دان غرب مدينة جنين، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة، حسب مصادر فلسطينية.



في غضون ذلك، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 19 فلسطينيا خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة الغربية تخللها اقتحام منازل.



وذكر نادي الأسير في بيان أن حملة الاعتقالات تركزت في مدن: رام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وطولكرم، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين طفلان وطالبة جامعية أسيرة محررة.



وبالتوازي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في بلدة «دير شرف» غرب محافظة «نابلس»، شمال الضفة الغربية، واستدعت إمامه.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت مسجد «أبوبكر الصديق»، واستدعت إمامه، وفتشت عددا من المخازن القريبة منه، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المكان.



وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على مدخل ودوار البلدة المؤدي لمحافظتي «جنين» و«طولكرم» الجارتين، ووضعت المزيد من الحواجز الأسمنتية، في ظل تكثيف وجودها العسكري، منذ إطلاق نار على مستوطنين في بلدة «حوارة» جنوب «نابلس» الليلة الماضية.