

تقدم وزير الصحة د.أحمد العوضي بالشكر الجزيل للطواقم الصحية، الفنية والإدارية، لما قامت به من دور وطني ومهني، وأداء واجباتهم على أكمل وجه، في تأمين صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية في العيادات الميدانية، وسائر المؤسسات العلاجية، متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.



وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة إنها تعاملت مع 279 حالة مرضية خلال إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) أمس من خلال 123 عيادة ميدانية، مبينة انه تم نقل 12 حالة منها الى المستشفيات.



واضافت الوزارة في بيان صحافي ان «عدد الحالات المرضية التي تم التعامل معها واسعافها عبر العيادات الميدانية في مقار الاقتراع بلغ 267 حالة وتراوحت ما بين هبوط سكر ودوخة وارتفاع ضغط الدم».



وأشار البيان الى ان الحالات التي تم نقلها الى المستشفى تنوعت ما بين هبوط سكر ودوخة وضيق تنفس وارتفاع لضغط الدم. وذكر البيان ان وزير الصحة د. أحمد العوضي أعرب عن شكره للطواقم الصحية الفنية والإدارية لما قامت به من دور وطني ومهني وأداء واجباتهم على أكمل وجه في تأمين صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية في العيادات الميدانية وسائر المؤسسات العلاجية، متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.