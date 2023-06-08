بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ببرقية شكر وتقدير إلى رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وجميع منتسبي قوة الإطفاء من عسكريين ومدنيين لجهودهم في تأمين سلامة انتخابات مجلس الأمة 2023. وثمن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد كلمات الشكر والتقدير التي تضمنتها البرقية، مؤكدا تقدير منتسبي القوة للدعم المستمر الذي يحظون به من القيادة السياسية الرشيدة. وأكد الفريق المكراد على أن منتسبي القوة على أهبة الاستعداد دائما لمساندة جهات الدولة في كل ما يصب في مصلحة الوطن.