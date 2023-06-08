عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل بما يلي:



وبمناسبة اعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر محمد علي محمد حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.



وقد أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السلك القضائي والنيابة العامة وكل العاملين في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية وبلدية الكويت والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين والناخبات لأصواتهم في جو من الطمأنينة والحرية.



كما أشاد مجلس الوزراء بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام في هذا العرس الديموقراطي، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للكويت، وقد أعرب المجلس عن خالص التهاني للاخوة الأعضاء الذين حازوا ثقة المواطنين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة وطننا العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.



هذا، وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وذلك صباح يوم الثلاثاء 20 الجاري ورفعه لسمو ولي العهد. وتطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور فقد استعرض مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة الذي سيرفع إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الإطار، عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه وأخواته الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الاخوة والأخوات الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.