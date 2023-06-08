أشاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاعات «الإعلام» ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تغطية انتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) بكل مهنية وموضوعية.



وأعرب الوزير المطيري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الشكر لكل وسائل الإعلام الخاصة المحلية والدولية على تغطيتها العرس الديموقراطي بكل احترافية.



وقام المطيري أمس بجولة تفقدية في قطاع التحرير بـ«كونا» اطلع خلالها على سير العمل في نقل التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة وجهود الوكالة في توفير المعلومات لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية لمواكبة مجريات الاستحقاق الدستوري في البلاد.