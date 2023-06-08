كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة غرب ابوفطيرة الحرفية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية طلال العقاب أن الجولة التي قام بها الفريق الرقابي أسفرت عن تحرير 5 مخالفات تمثلت في عدم تجديد الإعلان، إضافة إلى اعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية بالإضافة الى توجيه 15 انذارا. ودعا أصحاب المحلات إلى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.