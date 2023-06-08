عاطف رمضان



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق أبو رقبة قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تشجير وتخضير المشروعات الاسكانية الجاري تنفيذها بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة رئيس قسم تصميم شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة والري م. فاطمة الحسينان.



وتختص اللجنة بتقديم دراسة بشأن تشجير وتخضير المشروعات الاسكانية الجاري تنفيذها في المؤسسة وتقديم التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وبيان مصادر توفير المياه المعالجة،



كما تختص اللجنة بتحديد الاجراءات والاعتمادات اللازمة والمطلوبة لتنفيذ الأعمال المنوطة إليهم.



ويأتي قرار الوزير في اطار حرصه على أعمال التشجير في المناطق الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة لتحقيق عدة فوائد ابرزها، اضفاء مظهر جمالي لشوارع المدن وتخفيف حدة درجة الحرارة.