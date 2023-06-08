أنهت الفرق الرقابية في إدارات النظافة بالمحافظات خطتها في الدوائر الخمس بشأن أعمال النظافة ورفع النفايات بعد انتهاء العملية الانتخابية تنفيذا لتعليمات لجنة الانتخابات في البلدية، حيث أنهت أعمال تنظيف المدارس من الداخل وتعقيمها وتوفير المطهرات ورفع النفايات تطبيقا للاشتراطات الصحية والنظافة العامة والاهتمام والعناية بالموقع من ناحية النظافة الداخلية والخارجية إلى جانب تنظيف الساحات ومواقف مراكز الاقتراع في جميع الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتم تسليم المدارس رسميا لوزارة التربية فجر الأربعاء.



وفي هذا السياق، أكدت الفرق الرقابية في البلدية انتهاء تنظيف مراكز الاقتراع، حيث بلغ عدد عمال النظافة الذين تم توزيعهم على مراكز الاقتراع بالمحافظات 2528 بالإضافة إلى رفع 81 طنا من النفايات عقب الانتهاء من الانتخابات.



وأشارت إلى توزيع 360 عامل نظافة ورفع 15 طنا من النفايات شملت 3 دوائر انتخابية في بمحافظة العاصمة وتوزيع 450 عامل نظافة ورفع 8 أطنان من النفايات شملت جزءا من الدائرة الرابعة بمحافظة الجهراء وتوزيع 600 عامل نظافة ورفع 20 طنا من المخالفات في الفروانية شملت جزءا من الدائرة الرابعة وجزءا من الدائرة الثالثة وتوزيع 100 عامل نظافة ورفع 7 أطنان من النفايات بمحافظة مبارك الكبير شملت جزءا من الدائرة الخامسة، وتوزيع 220 عاملا ورفع 16 طنا من النفايات بمحافظة حولي شملت جزءا من الدائرة الأولى وجزءا من الدائرة الثالثة، وتوزيع 348 عاملا ورفع 16 طنا من النفايات شملت جزءا كبيرا من الدائرة الخامسة بمحافظة الأحمدي.