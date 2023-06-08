أكدت الكويت أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ولاسيما في تطبيق نظام الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الاول بالوفد الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا علي الوزان امام مجلس محافظي الوكالة الذرية اثناء مناقشة البند الخاص باتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران.



وقال الوزان ان تقرير الوكالة محل البحث أشار الى بدء عملية تنفيذ البيان المشترك الصادر في مارس الماضي وإحراز بعض التقدم، مبينا ان «التقرير حدد ايضا عددا من الاستفسارات التي لاتزال الوكالة تنتظر الرد عليها من قبل ايران». وأضاف ان التقرير أكد أن قضايا الضمانات المتبقية «تنبع من التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة» مشددا على ضرورة حلها «حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج النووي الايراني». ودعا الوزان في ختام كلمته ايران الى الاستمرار في تعاونها مع الوكالة وتقديم المعلومات والتفسيرات المطلوبة حتى تتم تسوية جميع المسائل العالقة ما يسمح بتقديم الوكالة تأكيدات ذات مصداقية بشأن سلمية برنامج ايران النووي.