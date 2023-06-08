عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان نشرة بشأن تقييم أداء موظفي الهيئة التعليمية والإدارية العاملين بجميع المراحل التعليمية والمعاهد الدينية للعام الدراسي 2023/2022 م



وقال السلطان في نشرة اصدرها انه «استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشان قواعد وأسس ومواعيد تقییم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته.



وفي ضوء تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية المشار إليها بعاليه يرجى مراعاة ما يلي:



1 ـ التأكد من تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه.



2 ـ موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام الشؤون الوظيفية بالمناطق التعليمية بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية عوامل درجات تقييم الموظف + النتيجة النهائية معتمدة من الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة وختم الإدارة.



3 ـ مراعاة عدم ارسال نماذج تقويم الكفاءة مكتوبة بخط اليد حيث سيتم إعادتها لمركز العمل للتعديل.



4 ـ إعداد كشوف تفريغ أوسحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها بظرف واحد مع النماذج الخاصة بها لكل قسم على حدة وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.



5 ـ إدراج أسمــــاء الحاصلين على إجازات طويلة بكشف التفريغ الخاص بهم وعدم إرسال نموذج تقييم أداء لهم، ونحيطكم بأنه يجب التأكد من اعتماد إجازات العاملين (طبية، دورية، طارئة بقسم الإجازات والدوام بحسب مركز العمل وذلك ليتمكن المخول بالتقييم من تقييم الموظفين التابعين له بالنظام المتكامل.



6 ـ موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ببيانات الموظفين المنتدبين لدى الجهات خارج الوزارة وذلك لإجراء اللازم بشأن تقييم الكفاءة الخاصة بهم مرفقا بقرارات ندبهم.



7 ـ عمل كشف تفريغ للموظفين الذين لم يتموا (100) يوم عمل.



8 ـ التقرير الاعتباري ـ تقرير العام السابق ـ هو اعتداد ديوان الخدمة المدنية بتقدير آخر تقييم أداء نهائي للموظف إذا قلت المدد الفعلية لمزاولته عن (100) يوم عمل وفق المادة الرابعة من القرار رقم (36/2006) المشار إليه أعلاه وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ والإجازات أيا كان نوعها أومدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات.



9 ـ في حال تقييم كفاءة موظف بدرجة ضعيف تذكر أسباب التقييم في النموذج النهائي للتقييم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري إجراء اللازم



ودعا جميع قطاعات الوزارة المختلفة إرسال نماذج تقييم الكفاءة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والنماذج الخاصة بكل من:



الموظفين الحاصلين على تقييم كفاءة بدرجة ضعيف.



ـ حالات الاختلاف بالرأي بين الرئيس المباشر والذي يليه.



ـ حالات عدم وجود رئيس تالي للرئيس المباشر.



ـ الموظفين المنتديين خارج الوزارة.



لذا على جميع المعنيين بتقييم الموظفين بالوزارة الالتزام بالإجراءات الإدارية والقانونية الواردة أعلاه.