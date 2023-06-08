أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد أن المساعدات الإنسانية الكويتية وعبر سنوات من العطاء ساهمت في تشكيل صورة الدولة في الخارج من خلال رسائل إيجابية للصداقة والشراكة.



وقال الزيد في اتصال هاتفي مع (كونا) على هامش احتفالية الهلال الأحمر القطري باليوم العالمي للقانون الدولي الإنساني بعنوان (القانون الدولي الإنساني الواقع والمأمول) في العاصمة القطريـــة الدوحــة «إن الديبلوماسية الكويتية تعد احد مصادر القوة الناعمة للدولة وعملت على ترسيخ الأبعاد الإنسانية في سياستها الخارجية».



وأوضح انه تمت مناقشة ورقة عمل بعنوان (الإعلام والدبلوماسية الإنسانية) استعرضت خلالها دور الكويت الإنساني باعتبارها واحة للخير والسلام قولا وفعلا، مشيرا إلى ان اسم الكويت أصبح مقترنا في أي موقع من المحافل الإقليمية أو الدولية بالأعمال الإنسانية الخيرية.



وأفاد بأن دور الكويت الإنساني لا يقتصر على الدول العربية فقط وإنما شمل عبر السنوات الماضية مساعدات إنسانية وتنموية لكثير من دول العالم في مختلف القارات، إضافة إلى الكثير من المنظمات والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية و(اونروا) وغيرها من المؤسسات الدولية الفاعلة.



وذكر الزيد أن الهلال الأحمر أدرك مبكرا أهمية الإعلام في نقل الصورة الإنسانية والاغاثية للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، منوها بالمشاريع الإنسانية التي قامت الجمعية بتسخير كل الجهود والإمكانات لها لتحقيق الاستدامة للعمل الخيري والاغاثي.



وبين أن ما تقوم به الجمعية من جهود لدعم العمل الانساني والاغاثي يحمل طابعا انسانيا وأخلاقيا بالدرجة الأولى، مشيرا الى أنها أصبحت جسرا ممتدا بين المتبرعين والمحسنين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض.



وأكد أن الإعلام والديبلوماسية توأمان متلازمان لاسيما في هذا العصر الذي يعد فيه الإعلام لسان السياسة الناطق وحجتها النافذة وأداتها المؤثرة، اذ ترتفع معدلات صدق هذا المفهوم عند الحديث عن تأثير الإعلام على الرأي العام الداخلي والخارجي.