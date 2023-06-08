عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» حول موعد التدوير المناطقي لمديري مدارس المرحلة الثانوية، ابلغت وزارة التربية مديري المدارس بتدويرهم استعدادا لاختبارات الثانوية العامة التي ستنطلق اعتبارا من يوم الاحد المقبل 11 يونيو الجاري.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» ان مديري المدارس تم ابلاغهم بالتدوير وتحديد مقار اعمالهم الجديدة، مشيرة الى انهم سيباشرون اعمالهم في مدارسهم الجديدة اعتبارا من اليوم الخميس.



وأوضحت المصادر ان مديري المدارس ابدوا استعدادهم للتعاون لما فيه مصلحة العمل، رغم ان البعض منهم سيكون مقر عمله بعيدا، لافتة الى ان قطاع التعليم العام كان قد طلب عناوين المديرين تمهيدا لتدويرهم.