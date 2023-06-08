استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس سفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت طوبى نور سونمز، لبحث أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية ودراسة اللغة العربية في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.



ورحب مدير جامعة الكويت بالإنابة بالسفيرة التركية في مدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا على مد جسور التعاون مع القطاعات المحلية والخارجية وعلى عمق العلاقات الأكاديمية والثقافية بين البلدين، وعلى استعداد جامعة الكويت في استقبال طلاب جمهورية تركيا خصوصا لدراسة اللغة العربية في معهد اللغات، مشيرا إلى أن الجامعة لديها عدد من الطلاب الأتراك الذين يدرسون في بعض التخصصات العلمية والإنسانية.



من جانبها، أثنت السفيرة التركية طوبى نور سونمز على الإدارة الجامعية لتسهيل جميع الإجراءات في بحث آفاق التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والانفتاح على جميع الثقافات الدولية، مشيرة إلى حرص الشعب التركي وحاجته لدراسة اللغة العربية وزيادة عدد المقاعد في معهد اللغات بجامعة الكويت باعتبارها لغة القرآن الكريم، ومتطلعة إلى المزيد من التعاون الذي يعكس العلاقات المميزة بين البلدين.