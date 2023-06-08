انطلاقا من حرصه على أداء مسؤولياته تجاه كل شرائح المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة، أعلن بنك الكويت الوطني عن إتمامه بنجاح لبرنامج تدريبي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من مدرسة دسمان بهدف تشجيعهم على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي.



امتد البرنامج على مدار أسبوعين داخل إدارة الفروع المحلية، حيث استهدف تعريف المشاركين بطبيعة عمل الفروع وآليات وأساليب العمل المصرفي إلى جانب توفير بيئة شاملة وداعمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يسمح لهم باكتساب المعرفة في العالم الحقيقي، وتطوير مهاراتهم الأساسية ليكونوا أكثر دراية بسوق العمل المستقبلي.



وشهد البرنامج مشاركة نشطة من الطلاب في مختلف الأنشطة والمهام، والتي تم تصميمها بعناية لتناسب قدراتهم واهتماماتهم كما أتيحت لهم الفرصة لاكتساب خبرة عملية في إدارة الفروع المحلية للبنك.



وخلال البرنامج عمل موظفو البنك بشكل وثيق مع الطلاب، حيث قدموا لهم التوجيه والإرشاد والدعم طوال رحلة التدريب بهدف تعزيز فهمهم للصناعة المصرفية، وبناء ثقتهم في بيئة العمل.



وقام الطلاب المشاركون من مدرسة دسمان بزيارة البنك لاستلام شهادات إتمامهم لدورة التدريب وحضر الحفل الإدارة التنفيذية التي أثنت على الطلاب الذين أبدوا حماسة وتصميما طوال فترة البرنامج وكذلك على تفانيهم والتقدم الذي أحرزوه خلال البرنامج.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: فخورون للغاية باستضافة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدرسة دسمان ومنحهم الفرصة للتعلم والنمو، ودعم مسار حياتهم المهني المستقبلي.



وأضاف العبلاني: نؤمن بإمكانيات كل فرد في مجتمعنا وهذا البرنامج يعكس التزامنا بتعزيز الشمولية وتوفير فرص متكافئة لكل الشرائح ومنهم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، موضحا ان بنك الكويت الوطني له الأسبقية والريادة في تقديم كل سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة عبر تطوير الخدمات وتوفير التجهيزات اللازمة لتيسير إمكانية وصولهم إلى فروع معينة بالبنك بالإضافة إلى ذلك يوفر البنك أجهزة السحب الآلي المزودة بلوحات مفاتيح بلغة بريل وسماعات الأذن، والتي تمكن العملاء ذوي الإعاقات البصرية من سحب الأموال.



ويعد «الوطني» أول بنك في الكويت يخصص موظفين في كل فروعه لتقديم الخدمات بلغة الإشارة للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية كما يوفر الأجهزة اللوحية «iPad» مع خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب للعملاء ذوي الإعاقة البصرية وكذلك توفير الكراسي المتحركة لتسهيل الوصول إلى الفروع وأماكن إيقاف للسيارات تحمل علامات واضحة ومحددة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتبع البنك سياسة خاصة لتوظيف فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة.