مشاركا في الجهود الرامية إلى توعية المجتمع بأهمية الصحة في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية يرعى بنك برقان حملة محافظة الأحمدي للتبرع بالدم للسنة الرابعة على التوالي، ويشارك في فعالياتها التي ستقام في مجمع الكوت 9 يونيو تحت شعار «قطرة من دمك..حياة لغيرك».



وتأتي هذه الحملة تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وتندرج المبادرة ضمن برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية والذي يشمل العديد من الأهداف، بما في ذلك دعوة الجمهور إلى المشاركة في مثل هذه الفعاليات المجتمعية الإيجابية ورفع مستوى التوعية بأهمية الصحة العامة.



ويواصل «برقان» رعايته لحملة محافظة الأحمدي السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة بهدف التواصل عن قرب مع أفراد المجتمع والمشاركة في توعيتهم بأهمية القيام بهذا العمل الإنساني النبيل بانتظام وفقا لتوصيات وزارة الصحة وبنك الدم المركزي، إضافة إلى مساعدة جميع المحتاجين إلى عمليات نقل الدم في كل أنحاء الكويت.



وفي معرض تعقيبها على هذه الرعاية، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: نواصل تركيز جهودنا الهادفة إلى دعم القطاع الصحي في الكويت كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية وثقافتنا الرامية إلى دعم كل شرائح المجتمع، وتحقيقا لهذه الغاية نواصل المشاركة في رعاية الحملة السنوية للتبرع بالدم من أجل نشر ثقافة التبرع الدوري بالدم على مدار العام بهدف الحفاظ على مخزون الدم من كافة الفئات في جميع أنحاء الكويت.



ومن جانبه، قال مدير المكتب الفني بالمحافظة ومنسق الحملة إبراهيم الفودري إن الحملة تتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم وشعارها «قطرة من دمك.. حياة لغيرك» يعبر بصدق عن الهدف الذي تنشده محافظة الأحمدي، وهو المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين عبر زيادة المخزون الاستراتيجي لبنك الدم، خاصة مع بداية فصل الصيف، حيث يشهد ذلك المخزون نقصا إلى حد كبير، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الرسمية والأهلية والتطوعية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، وخاصة بعد نجاح الحملات الثلاث التي تم تنظيمهما خلال الأعوام الماضية.



وتوجه الفودري بالشكر إلى بنك برقان الراعي الرسمي وكافة المشاركين والداعمين لجهودهم التي تصب جميعها في خدمة المجتمع، داعيا الجميع إلى المشاركة في التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.