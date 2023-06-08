عبدالله الراكان



نظم مركز التعليم والتعلم لدى الجامعة الأسترالية في 31 مايو الماضي المنتدى السنوي الرابع للتميز في التعلم والتعليم تحت عنوان «جودة التعليم والتعليم العالي» بالشراكة مع الصندوق الكويتي للتقدم العلمي تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني.



واستقطب المنتدى العديد من الخبراء من مختلف الجامعات والمدارس ومراكز التدريب في الكويت، بالإضافة إلى متخصصين في مجال التعليم ممثلين وزارة التربية، وجسد مقولة نيلسون منديلا الشهيرة «إن التعليم هو أقوى سلاح نستخدمه لتغيير العالم» وكان الهدف الرئيسي للمنتدى تسليط الضوء على النظام التعليمي في الكويت لإعداد أهداف متوازنة تساهم في زيادة الإنتاجية الاقتصادية، والعمل من أجل تنمية الفرد والمجتمع الكويتي متماشيا مع رؤية 2035 وأهداف مشروع التنمية المستدامة الدولية لمنظمة اليونيسكو.



وتكون المنتدى من 3 فقرات، بدأت بالكلمات الرئيسية وتبعتها حلقة نقاشية تطرقت لمعالجة جودة التعليم والتعليم العالي ومناقشة الوضع الحالي للتعليم والتحديات والحلول المقترحة، وبعدها الفقرة الثالثة وهي ورشة عمل تناولت التعلم القائم على الألعاب والشمولية وتأثير علم النفس على تقدم الطلاب.



وبهذه المناسبة، قالت مدير مركز التعليم والتعلم لدى الجامعة الأسترالية رولا مرضعة ان التعليم هو الاستثمار الأكثر حكمة اليوم لأجل مستقبل أكثر إشراقا واستدامة.