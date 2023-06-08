ما أبرز الأمراض التي تشير إليها الهالات السوداء تحت العينين؟



يعاني الكثيرون من «الهالات السوداء»، وانتفاخات تحت العينين، ورغم أنها تتكون لأسباب عديدة، منها التعب والقلق، إلا إنها قد تكون أيضا مؤشرا مهما لإصابة الشخص بأمراض معينة، وأبرزها:



- الحساسية أو التهاب الجلد التأتبي: في هذه الحالة تتضخم شبكة الأوعية الدموية، ما يجعلها تبدو داكنة، وغالبا يضاف لها فرط التصبغ ما يجعلها أكثر وضوحا.



- مشكلات في الغدة الدرقية: يمكن ان تشير الهالات الداكنة تحت العينين إلى اضطراب عمل الغدة الدرقية. أي هناك مشكلة في إنتاج الهرمونات.



- أمراض الكبد: يمكن أن تكون الهالات تحت العينين من أعراض تليف الكبد. في هذه الحالة يظهر التصبغ وتتأثر الأوعية الدموية وتتراكم المواد السامة في الجسم.



- أمراض الكلى: يؤدي وجود مشكلات في التبول إلى انحباس السوائل في الجسم ما يسبب الوذمة.



- قصور القلب: قد يكون هذا سببا في ظهور الهالات تحت العينين. وعند وجود مثل هذه المشكلة يظهر أولا تورم في القدمين والساقين ومن ثم ضيق التنفس واضطراب النبض، ويضاف لها بعد ذلك انتفاخ في الوجه.



وللتخلص من هذه الهالات يجب قبل كل شيء تحديد سببها. لذلك من الضروري إجراء فحص عام لاستبعاد المشكلات الصحية. وبعد ذلك فقط يمكن للشخص استشارة أطباء وخبراء التجميل لإزالتها. ويمكن أن تساعد القواعد العامة لنمط الحياة الصحي على منع ظهور هذه الهالات وهي:



- الخلود للنوم قبل الثانية عشرة ليلا، والنوم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.



- عدم العصبية والتعامل مع القلق والإجهاد بهدوء.



- استخدام كريمات الوقاية من الشمس واستخدام النظارات الشمسية.



- الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين يؤثر سلبا في إنتاج الكولاجين، ما يجعل الجلد جافا وباهتا.



- قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق وممارسة الرياضة.



- أحيانا يظهر الانتفاخ تحت العينين في الصباح، لذلك ينصح باستخدام وسادة عالية لمنع ركود السوائل. كما لا ينصح بشرب الكثير من الماء قبل النوم، وعدم استهلاك كمية زائدة من الملح.

عن سكاي نيوز