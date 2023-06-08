«بيتك» الأكبر من حيث حجم ودائع العملاء عند 23.44 مليار دينار.. بقفزة سنوية 48.5%

11.6% زيادة سنوية لودائع عملاء «الوطني» إلى 20.44 مليار دينار بنهاية مارس الماضي



علاء مجيد



سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية قفزة سنوية بنسبة 17.33% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية مارس نحو 73.09 مليار دينار، مقارنة بـ 62.32 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها 10.77 مليارات دينار.



وفي المقابل، ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك الكويتية بنسبة 16.95% على أساس سنوي مقارنة بنهاية مارس 2022، حيث بلغت قروض وسلفيات العملاء بنهاية الربع الأول من 2023 نحو 71.05 مليار دينار، مقارنة بـ 60.75 مليار دينار في نفس الفترة المقارنة من العام 2022 بزيادة 10.3 مليارات دينار. ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة البنوك لتعزيز مراكزها المالية خلال الربع الأول من 2023، ما يعكس استفادتها من التحسن بالبيئة التشغيلية وحالة الثقة في ظل استمرار أسعار النفط بمستويات جيدة لفترة طويلة، وكذلك الفائدة المرتفعة التي تدعم نمو هوامش الفائدة في ظل آلية تسعير تسمح بتعديل الفائدة على القروض، بينما يتم تعديل الفائدة على الودائع في اجل أطول.



ارتفاع الودائع



وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية في المرتبة الأولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 23.44 مليار دينار بنهاية مارس 2023 وبنسبة نمو سنوية تبلغ 48.5% مقارنة بـ 15.79 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2022.



وفي المرتبة الثانية، حل بنك الكويت الوطني بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 20.44 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 11.61% مقارنة بـ 18.31 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2022، فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 6.22 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 13.06% مقارنة بـ 5.5 مليارات دينار في نفس الفترة المقارنة من عام 2022.



وجاء بنك الخليج في المركز الرابع بمقدار 4.19 مليارات دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 1.52% مقارنة بـ 4.25 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. كما جاء بنك برقان في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.13 مليارات دينار وبنسبة تراجع 6.52% مقارنة بـ 4.42 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.



كما جاء البنك الاهلي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.13 مليارات دينار وبارتفاع سنوي بلغ 1.54% مقارنة بـ 4.06 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. وفي المرتبة السابعة جاء بنك اهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.2 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 0.24% مقارنة بـ 3.21 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.



وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.78 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.58% مقارنة بـ 2.52 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2022، وتاسعا جاء البنك التجاري بحجم ودائع عملاء 2.36 مليار دينار وبنسبة زيادة سنوية 12.04% مقارنة بـ 2.11 مليار دينار.



وأخيرا، جاء بنك الكويت الدولي «KIB» في المركز العاشر، وذلك بحجم ودائع عملاء بلغ 2.23 مليار دينار، وبنسبة نمو سنوية بلغت 3.61%، وذلك بالمقارنة بودائع عملاء بلغت 2.15 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.



نمو الائتمان



وعلى صعيد قروض وسلفيات العملاء من البنوك الكويتية، فقد حل البنك الوطني في المرتبة الاولى من حيث قروض وسلفيات العملاء، حيث بلغت بنهاية الربع الأول من عام 2023 المنتهية في مارس الماضي 21.19 مليار دينار وبنسبة نمو 5.67% مقارنة بـ 20.05 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2022.



وفي المركز الثاني، حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 19.16 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 61.65% مقارنة بـ 11.85 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2022، وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.97 مليارات دينار وبنسبة نمو 5.29% مقارنة بـ 5.67 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2022.



وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 4.84 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 6.11% مقارنة بـ 4.56 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2022. بينما حل بنك برقان في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.19 مليارات دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 2.96% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2022 البالغة 4.32 مليارات دينار.