أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أنه وقع اتفاقيتين مع كل من فندق «جراند حياة 360 مول» وفندق «حياة ريجنسي الكوت مول»، وذلك من أجل تقديم خصومات وعروض خاصة وحصرية لعملائه من باقة Black، تشمل أسعار الإقامة في الفندقين، إضافة إلى العروض المتنوعة في المطاعم والمرافق الترفيهية في كلا الفندقين الراقيين، وخاصة خلال أيام الإجازات والعطلات، مثل عطلة عيد الأضحى وغيرها.



وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: إن KIB، منذ إطلاق باقة Black، يحرص على الاهتمام بشكل خاص ومستمر بعملائه من هذه الشريحة المميزة، ويواصل جهوده في ابتكار خدمات مصرفية فريدة بمزايا حصرية مصممة خصيصا لهم، لضمان تمتعهم بعروض غير مسبوقة في قطاع الضيافة، بما يتجاوز توقعاتهم ويضفي التفرد والتميز على أسلوب حياتهم.



وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التزام KIB بتوسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية، من أجل تقديم مزيد من الفرص والامتيازات لعملائه، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في الكويت، ويجسد التزامه بدعم قطاع السياحة والضيافة في البلاد، وترسيخ التعاون بين القطاعين المصرفي والفندقي.



ويعتبر فندق «جراند حياة 360 مول» أكثر وجهات ضيافة الأعمال والرفاهية تميزا في الكويت، إذ يضم خيارات متنوعة من المطاعم العالمية والشرقية والمحلية، الأندية الصحية والسبا، قاعات الاجتماعات الكبيرة والصغيرة وغيرها الكثير.



بينما يمتاز فندق «حياة ريجنسي الكوت مول» بموقعه الاستراتيجي المتميز، وإطلالته الخلابة على الخليج العربي، ومرافق التسوق والترفيه، وذلك للارتقاء بتجربة العملاء إلى مستوى جديد من الرفاهية والفخامة، في آن معا.