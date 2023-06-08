في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، فقد تواجد البنك في مجمع الأفنيوز من خلال جناح خاص يعرض الخدمات المصرفية الشخصية «البريمير» التي يقدمها البنك، حيث تمت إقامة الجناح في «غراند بلازا» الأفنيوز بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي لهذه الفئة من العملاء.



هذا، وقد شهد الجناح في الأفنيوز إقبالا لافتا من العملاء للتعرف على المزايا المقدمة لهذه الشريحة من العملاء، واستقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد الجناح وتمت الإجابة عن استفساراتهم وإطلاعهم على المزايا المتعددة وبالأخص حملة تحويل الراتب الجديدة والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه والتي تمنحهم مزايا استثنائية منها دخول قاعات الانتظار في المطارات والحصول على خصومات عديدة لدى منافذ البيع والمتاجر المشاركة في العروض الترويجية التي يحرص البنك على توفيرها لحاملي بطاقاته المصرفية التي تناسب جميع شرائح العملاء.



وقد قام الفريق بتعريف الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.