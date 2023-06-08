قالت فيوسا عثماني رئيسة كوسوفو لـ«رويترز» إن كوسوفو يمكن أن تجري انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية التي شهدت احتجاجات عنيفة إذا وقع 20% من الناخبين على التماس يطالب بهذا.



وفي مقابلة حصرية من مكتبها، قالت عثماني إنها تعتقد أن الالتماس هو أكثر «طريقة ديموقراطية» للشروع في انتخابات جديدة.



وتابعت «بهذه الطريقة أعتقد أننا سنضمن مشاركة الصرب لأن الطلب سيأتي منهم، من المواطنين».



وقالت الرئيسة إن إقالة رؤساء البلديات من خلال التماس من الناخبين سيكون «نوعا من الاستفتاء» الذي سيمهد الطريق لإجراء تصويت آخر لانتخاب رؤساء بلديات جدد. وأشارت إلى أن العملية برمتها يمكن أن تتم في غضون بضعة أشهر.



وفي سياق متصل، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لغرب البلقان غابرييل إسكوبار امس إن الاتحاد الأوروبي بدعم أميركي، أكد أن الوساطة في كوسوفو مسألة أوروبية.



وأكد إسكوبار ـ في كلمة خلال مؤتمر صحافي في بلغراد، أوردتها قناة (الحرة) الأميركية ـ أن الحوار والوساطة مسألة أوروبية بشأن أزمة كوسوفو، لافتا إلى أن واشنطن تدعم خفض التصعيد في كوسوفو.



وأعرب عن أمل الولايات المتحدة في أن تسيطر شرطة كوسوفو على الوضع، وتحرص على انسحاب المتظاهرين لتعود الأطراف مرة أخرى إلى الحوار، مشيرا إلى أن المناقشات بين كوسوفو والاتحاد الأوروبي مستمرة، كما أعرب عن أمله في تحسن الأوضاع بشأن أزمة صربيا وكوسوفو.