كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش، عن أن قيمة المبالغ المكتشفة خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوز 21.4 مليار ليرة، في حين سجلت المبالغ المحصلة نحو 10.9 مليارات ليرة وقيمة المبالغ الواجب تحصيلها 11.3 مليار ليرة ونحو 59675 دولارا.



وبين المصدر لصحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، أن إجمالي عدد القضايا المعتمدة بلغ 835 قضية رقابية وتحقيقية انتهت إلى إحالات للقضاء وإحالات للمحكمة المسلكية وعقوبات مسلكية وإجراءات إدارية.



وتمثل أرقام الهيئة بالنسبة للمبالغ المكتشفة أو المحصلة تطورا لجهة التوسع في مساحة القضايا التي تتحقق منها الهيئة وتتم متابعتها من المفتش المختص ومديريات الرقابة الداخلية التي ترتبط مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فنيا، والتي أثار دمجها وإعادة هيكلتها لدى بعض الوزارات خلال الفترة الماضية العديد من التحفظات من الجهات العامة والمختصين والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي أوضحت في (حينها) أنه لم يتم إبلاغها أو استشارتها عند إجراء عمليات الدمج.