مبارك الخالدي



استأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس على ستاد نادي الشباب بحضور 19 لاعبا من أصل القائمة التي اختارها الجهاز الفني لخوض الاستحقاقات المقبلة.



ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى موعد مغادرة بعثة المنتخب غدا الجمعة الى معسكر القاهرة عقب انضمام لاعبي نادي الكويت.



وفي هذا الإطار، قال مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى: «انطلقت تدريباتنا على ستاد الشباب الذين نتقدم لهم بالشكر على توفير كل التجهيزات لخوض التدريب الأول»، مضيفا: «شارك في التدريب 19 لاعبا باستثناء لاعبي نادي الكويت الذين لديهم مشاركة عربية، وكذلك إصابة الحارس سليمان عبد الغفور، كما تخلف اللاعب علي خلف لارتباطه بجهة عمله.



كما كان الحضور مميزا من اللاعبين والقائمة التي أعلن عنها الجهاز الفني لاقت الاستحسان لدى الشارع الرياضي».



وبين قائلا: «بعثة «الأزرق» ستغادر غدا إلى القاهرة في تمام الساعة الـ 1.40 ظهرا لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» وبعدها ستنتقل إلى الهند لخوض مباريات دورة جنوب آسيا الودية».



ونتمنى أن يقدم المنتخب مستويات جيدة في معسكر القاهرة وبطولة الهند الودية، وهي خطوات ثابتة لها أهداف محددة من قبل الجهاز الفني وخطط الاتحاد واستراتيجيته العامة لحصد المزيد من النقاط للصعود في التصنيف الدولي للمنتخب.



وعن مشاركة اللاعبين حسن حمدان ومحمد دحام كونهما من اللاعبين «البدون»، قال الموسى: «لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى كل من سعى لفتح هذا الباب أمام إخواننا اللاعبين غير محددي الجنسية بدءا من جهود الاتحاد وإدارات المنتخب، وكذلك لا ننسى جهود مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر على تسهيل بعض الأمور والتي لولاها لما تحققت هذه الموافقة من الفيفا»، مؤكدا أن اللاعبين إضافة ودعم كبير للمنتخب خصوصا ان هذه الخطوة ستفتح الباب أمام فرق المراحل السنية وغيرها، لافتا إلى أن باب المنتخب لايزال مفتوحا أمام ضم لاعبين جدد في حال احتاج الجهاز الفني لذلك.



إلى ذلك، تغادر بعثة منتخبنا الأولمبي إلى معسكرها في سلوفينيا اليوم والذي يستمر لمدة 3 أسابيع، حيث يخوض في معسكره 3 مباريات ودية.



ويستعد منتخبنا الأولمبي لاستضافة مجموعته السادسة التي تضم العراق ومكاو وتيمور الشرقية للتصفيات الآسيوية والمقررة إقامتها في البلاد سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس آسيا 2024 في قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.