يعقوب العوضي



يلتقي كاظمة مع الدحيل القطري في الـ 4.30 مساء اليوم في نصف نهائي بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد والمقامة في مدينة أصفهان الإيرانية.



وجاء تأهل «البرتقالي» كثاني المجموعة الأولى بعد حصوله على 6 نقاط، فيما تصدر الدحيل ترتيب المجموعة الثانية وكان سببا في خروج نادي الكويت حامل اللقب بعد الفوز عليه والتساوي برصيد 6 نقاط مع أيضا النجمة البحريني، لكن فارق الأهداف كان سببا في خروج «الأبيض» المبكر من البطولة.



وفي نصف النهائي الآخر، يلتقى النجمة البحريني مع الريان القطري متصدر المجموعة الأولي في الساعة 2.30 عصرا.



ويتطلع مدرب كاظمة لتحقيق هدف التأهل الى المباراة النهائية رغم صعوبة اللقاء، حيث يمتلك مفاتيح لعب مميزة منها المحترف انور بن عبدالله ومحمد فراد وحارس المرمى ياسين غيث، فضلا عن لاعبيه المحليين مثل إبراهيم الأمير، سالم عبدالسلام، أحمد القطان ومبارك دحل.



ولن تكون المواجهة سهلة، حيث إن المنافس يعتبر أحد المرشحين للحصول على اللقب وعلى «البرتقالي» شحذ الهمم ومضاعفة جهوده للخروج بفوز يكفل له الوصول الى المباراة النهائية.



إلى ذلك، غادر صباح أمس وفد منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد متوجها إلى سلوفينيا لإقامة معسكر تدريب هناك كخطوة أخيرة في برنامج استعداده للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للشباب 2023، التي تستضيفها ألمانيا واليونان من 20 الجاري حتى 3 يوليو المقبل.



ويترأس الوفد من نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وعضو مجلس الإدارة مشعل القبندي ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي أبوالمجد، ومساعده فيصل صيوان، ومدرب حراس المرمى حمادة الروبي، والمعد البدني عصام اللحياني، وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم: فواز المشاري، وعبدالرحمن العنزي، وحمد دشتي، وأحمد الجويعد، وعلي بولند، ويوسف ضايف، وفرج برجس، وعبدالهادي محمد، ومحمد الشمري، وعبدالرحمن سعيد، وعبدالله المطوع، وحسين أحمد، وسيد حسين، وفرج صالح، وسيف العدواني، وسلمان السند، وعلي عبدالوهاب، ومهدي الحداد، وعبدالله معرفي، وعبدالرحمن الشمري، ويعقوب مشاري، وخليفة المطيري.



من جانبه، أكد أبوالمجد أن الفترة التدريبية السابقة حققت بعض الأهداف الموضوعة في البرنامج الإعدادي لبطولة العالم، وذلك بسبب تضارب مواعيد الفترة التحضيرية مع الاختبارات الدراسية، لافتا إلى أن اللاعبين استفادوا بشكل ملموس على المستويين البدني والفني.