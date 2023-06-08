محمد الجلاهمة



تمكن رجال مركزي إطفاء الصليبخات والسور من انقاذ عائلة مكونة من 15 شخصا أصيب 6 منهم باختناق بسيط اثر حريق منزل بمنطقة الصليبخات.



وكان بلاغ ورد إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس يفيد بوقوع حريق منزل في منطقة الصليبخات مع وجود أشخاص محتجزين، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في الدور الأول، وعلى الفور باشرت الفرق في إخراج العائلة والسيطرة على الحريق وإخماده، وتم تسليم المصابين للطوارئ الطبية.



من جهة أخرى، أصيب وافد على خلفية حريق غرفة بمنزل في منطقة الجليب، وتعامل مع الحريق الذي اندلع صباح امس بالمنزل العربي مركزا إطفاء الصمود والعارضية.



على صعيد آخر، تعامل مركز إطفاء العارضية مع حريق في منطقة العارضية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات وفتح تحقيق في الحادث.



وفي حريق رابع، سيطر رجال مركز اطفاء الجهراء عصر امس، على حريق اندلع في عدد من المركبات بمنطقة الجهراء، وتم فتح تحقيق في الحادث.



هذا، ولحقت تلفيات بين جسيمة ومتوسطة نتيجة حريق شب في مركبات بمنطقة العارضية.