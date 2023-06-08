منصور السلطان



أنقذت العناية الإلهية مواطنا من الموت عندما اخترقت طلقة طائشة سقف «ديوانية» واستقرت بجانب قدمه في منطقة النسيم بمحافظة الجهراء، وسجلت قضية وأحيلت الى المباحث.



وفي التفاصيل التي رواها المواطن، أنه أثناء جلوسه في الديوانية مع أصدقائه وتناول وجبة العشاء فوجئوا بصوت مدو، حيث تبين أنها طلقة طائشة اخترقت سقف «الديوانية» وكادت أن تودي بحياته، وجار الوقوف على مصدر الطلقة. إلى ذلك، طالب المواطن بتشديد الرقابة على من يقوم بتلك الأفعال واستحداث قانون بتشديد العقوبات الجزائية على تلك الممارسات.