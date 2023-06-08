القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان م.وليد البارودي، أن الهيئة ستطرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعاتها (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة بدر - لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة العاشر من رمضان).



وأوضح البارودي، في بيان للهيئة امس، أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024، مشيرا إلى أنه في حالة السداد بالكامل «كاش» يتم خصم 20% من ثمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.



وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيه، وذلك اعتبارا من يوم 12 يونيو وحتى يوم 27 يونيو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي (3 شارع سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر).



ولفت إلى أنه سيتم الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو المقبل، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.



وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم 3 سبتمبر 2023، بينما القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم 11 سبتمبر 2023، بينما سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم 14 سبتمبر 2023، بحيث تجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.



الى ذلك، أجرى جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قرعة علنية لتسكين 620 وحدة سكنية بمشروع «زهور 15 مايو»، مقابل حق انتفاع، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول - وقعت عام 2020 - بمنطقة الزرايب سابقا في مدينة 15 مايو.



وهنأ م.مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، سكان منطقة الزرايب سابقا، بحصولهم على وحدات سكنية مؤثثة بالكامل (الفرش والأجهزة الكهربائية)، تم تنفيذها على أعلى مستوى، في منطقة عصرية حضارية، متكاملة الخدمات، توفر لهم حياة كريمة، وتحقق لهم جودة الحياة، وتشتمل على أماكن مجهزة على أحدث مستوى، لتمكنهم من أداء عملهم في جمع وفرز المخلفات، في بيئة مناسبة لطبيعة عملهم، موضحا أنه سيتم الأسبوع المقبل إجراء قرعة الحظائر النموذجية، وبعدها البدء في إجراءات التسكين.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها (عمارات سكنية - حظائر نموذجية - محطات تجميع)، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.