بيروت: كلف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الذي سيعقد الاسبوع المقبل. وسيحمل الوزير بوحبيب الى المؤتمر ورقة عمل موحدة باسم الحكومة.



وكان رئيس الحكومة اجتمع مع الوزير بوحبيب امس في السرايا.



وأعلن بوحبيب بعد الاجتماع: بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في هذا المؤتمر.



وأعلن ردا على سؤال بأنه يعالج تداعيات مسألة سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان وقد ارسلت لجنة مؤلفة من الأمين العام لوزارة الخارجية ومدير التفتيش.



واجتمع ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه المدير العام للوزارة أحمد محمود.



وأعلن الوزير شرف الدين بعد اللقاء: زيارتي لدولة الرئيس ميقاتي هي للتنسيق ولزيادة بنود جديدة على ورقة التفاهم القديمة التي ستطرح خلال زيارتي التحضيرية لسورية.



وسيكون هناك مبدئيا جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، وستكون زيارتي الى سورية بالتنسيق مع الوزراء السوريين الأسبوع المقبل أيضا.