سامح عبدالحفيظ - إبراهيم مطر سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري - بدر السهيل



فور ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، بدأ النواب والكتل السياسية إجراء المشاورات والاتصالات للاتفاق على العديد من الأمور اللازمة، وذلك استعدادا لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة. وفي هذا الإطار، بارك النائب محمد هايف لكل النواب الذين حالفهم الحظ في الانتخابات التي جرت أول من أمس وحظوا بثقة أبناء وبنات الشعب الكويتي في حمل الأمانة، ليكونوا صوتهم داخل قبة عبدالله السالم.



ودعا هايف النواب الفائزين، إلى اجتماع تنسيقي للتشاور حول الأولويات ولجان المجلس يوم الأحد 11 يونيو الجاري في الرابعة عصرا بديوانه في منطقة العارضية. وفي هذا الإطار، أعلن النائب اسامة الشاهين عزمه الترشح لمنصب أمانة السر مجددا. وفي السياق ذاته، قالت مصادر نيابية



لـ «الأنباء»، إن التيارات والكتل السياسية ستعقد اجتماعات منفردة بشكل سريع كل على حدة خلال الأيام المقبلة تسبق اجتماع ديوان هايف، وذلك لتوزيع المناصب والاتفاق على عضوية اللجان البرلمانية.



وأوضحت المصادر أن أغلب الكتل ترغب في عضوية اللجنة المالية والتشريعية ثم الميزانيات، ثم باقي اللجان حسب اهتمامات كل



نائب.