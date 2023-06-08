مريم بندق



تأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره في 17 مايو تحت عنوان «إجازة عيد الأضحى 6 أيام، أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميما ذكر فيه أنه سيتم «تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من 27 الجاري حتى 2 يوليو». وتابع التعميم: يكون 27 الجاري عطلة الوقوف بعرفات، وأيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة على التوالي 28 و29 و30 يونيو عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأحد الموافق 2 يوليو يوم راحة ويستأنف الدوام الرسمي الاثنين 3 يوليو. وجاء في التعميم أن «الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة».

ديوان الخدمة المدنية : تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية اعتباراً من 27 الجاري حتى 2 يوليو بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك

أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية اعتباراً من 27 الجاري حتى 2 يوليو بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الدوام الرسمي 3 يوليو.

وفيما يلي التعميم :









