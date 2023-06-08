الفجام: "التطبيقي" تعمل على طرح وتنفيذ عدة مشاريع متوقع تنفيذها منتصف 2024

العمل على إقامة كليات "التربية الأساسية" و"الدراسات التجارية" و"العلوم الصحية" و"التمريض" في منطقة صباح الأحمد

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني اليوم إنشاء فرع كلية التربية الأساسية "بنات" في منطقة الفحيحيل وافتتاحه العام الجامعي المقبل (2023-2024) لخدمة نحو خمسة آلاف طالبة بالمناطق الجنوبية من البلاد.

وقال الوزير العدواني عقب جولة تفقدية لأعمال المشروع، إنه يأتي تماشيا مع التوسع العمراني الذي تشهده البلاد وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير الخدمات التعليمية لقاطني المناطق الجنوبية.

وأشار إلى توجيه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاستعجال في تنفيذ أعمال المشروع وإدراجه ضمن خطة الإنجازات التوسعية لمبانيها بغية تحقيق بيئة وجودة تعليمية مناسبة والارتقاء بكلياتها وسرعة تجهيز القاعات الدراسية من مختبرات وورش ومعدات إضافة إلى تجهيز مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية وتوفير الهيئة الإدارية استعدادا لدخول المبنى حيز الخدمة العام الجامعي المقبل.

وأوضح د.العدواني أن المشروع يستهدف التقليل من الكثافة الطلابية وتوفير قاعات دراسية في الفرع الرئيسي لطالبات كلية التربية الأساسية بمنطقة العارضية بما يسهم في فتح شعب دراسية للطالبات المتأخرات نتيجة عدم توافر شعب دراسية لهن علاوة على المساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية التي قد تواجه الطالبات وأولياء أمورهن.

وقال د.العدواني إنه لمس خلال الجولة التفقدية "نسبة إنجاز كبيرة من مراحل المبنى الذي يضم نحو 25 قاعة دراسية و ثلاثة مختبرات وخدمات أخرى".

من جهته أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام في تصريح مماثل حرص "الهيئة" على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ مشاريع تخدم التنمية الوطنية وتحقق التوسعة الجغرافية لحل مشكلات أولياء أمور الطالبات من سكان المناطق الجنوبية.

وأضاف الفجام أن "الهيئة" بدأت قبل فترة في تنفيذ هذا المشروع وسيتم الانتهاء منه قبل بداية العام الجامعي المقبل وتشغيله للفصل الأول.

وذكر أن "التطبيقي" تعمل حاليا على طرح وتنفيذ عدة مشاريع متوقع تنفيذها منتصف 2024 وستقام في منطقة صباح الأحمد السكنية، وتشمل أربع كليات هي "التربية الأساسية" و"الدراسات التجارية" و"العلوم الصحية" و"التمريض" وكذلك المعاهد.