ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الروابط التاريخية العميقة التي تجمع دول المجلس بالولايات المتحدة الأمريكية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، وذلك في حوار تفاعلي بناء حول مجمل القضايا السياسية والأمنية.

وتم استعراض نتائج اجتماعات الفرق واللجان ومجموعات العمل المتخصصة بين الجانبين وجهودها المميزة نحو تدعيم التعاون الوثيق وترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي تربط دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وبحث مجالات وسبل الدفع بها نحو آفاق أوسع وأكثر شمولية ومواصلة مسيرة البناء بين الجانبين في مختلف المجالات والميادين واستكشاف الفرص الواعدة بينهما بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة.

من جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الرئيسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية والوضع الراهن لملف سورية والتطورات الأمنية في السودان والأوضاع في إيران.

وتم التشديد على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي من شأنه أن يساهم بشكل رئيسي في السلام والازدهار الإقليمي.

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الخطوات الحالية والمستقبلية لمعالجة هذه القضايا ومواجهة التحديات المشتركة والتصدي لها والتأكيد على أهمية التعاون الخليجي الأميركي في هذا الإطار.

وجدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن في الاجتماع تعهد بلاده بالالتزام الدائم نحو حفظ أمن دول الخليج العربية والمنطقة وصون استقرارها وتكريس الجهود تجاه تعزيز وتعميق الروابط مع دول مجلس التعاون الخليجي في كافة أوجه التعاون المتعددة وتمتين الشراكة الاستراتيجية الصلبة بين الجانبين الصديقين والتأكيد على الشراكة طويلة الأمد بينهما.