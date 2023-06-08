استعرض اجتماع المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسة الأراضي الجافة والقاحلة "اكساد" أمس الانجازات والمشاريع التي حققها المركز في مجال الأمن الغذائي والمائي خلال فترة رئاسة دولة الكويت له.

وقال مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي في تصريح لـ "كونا"، انه تم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي تسليم رئاسة المركز من الكويت رئيسة الدورة السابقة الى السعودية.

وبين تقي ان المشاركين في الاجتماع اشادوا بدور الكويت خلال فترة رئاستها للمركز من عام 2015 حتى 2022.

وحضر الاجتماع الى جانب م.تقي المنسق الفني للمركز العربي "اكساد" شفيقه الخياط.

كما شارك في الاجتماع عدد من وزراء الزراعة العرب ورؤساء وفود الدول العربية أعضاء الدورة من الأردن والسعودية والصومال وفلسطين ولبنان وليبيا.